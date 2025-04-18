Еще один пункт сбора гуманитарной помощи откроют в Богородском округе

Техническая проверка еще одного пункта приема гуманитарной помощи и плетения маскировочных сетей прошла в Богородском округе. Он будет располагаться в в Ногинске по улице Рабочая, дом № 1.

Каждый житель Богородского округа может внести свою лепту в общее дело победы — принять участие в сборе гуманитарной помощи или помочь в плетении маскировочных сетей. Еще один пункт в Богородском округе позволит сделать эту помощь доступнее. Теперь сюда можно будет приносить продукты, новые вещи, средства личной гигиены. Помимо этого, каждый желающий может стать волонтером и присоединиться к изготовлению маскировочных сетей — опытные участники научат основам плетения.

Пункт оборудован всем необходимым для эффективной работы волонтеров, включая рабочие места, материалы для плетения и места хранения собранных вещей. В планах — организовать регулярные акции по сбору гуманитарной помощи, чтобы поддержать военнослужащих и их семьи. Помощь в подготовке помещения оказали партийцы Богородского отделения партии «Справедливая Россия».

Предполагается, что новый пункт начнет полноценно работать с 25 апреля.