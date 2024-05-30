Еще один пункт для заключения контракта на службу появился в Балашихе

Передвижной пункт отбора военнослужащих на службу по контракту теперь работает в Балашихе. Автомобиль перемещается по разным микрорайонам округа с 10 до 18 часов.

Каждый день сотрудники пункта отбора контрактников работают в городе. Желающие вступить в ряды вооруженных сил могут обратиться туда и узнать, какие документы необходимо собрать для заключения контракта, о льготах и выплатах. Подписать контракт могут мужчины старше 18 лет.

Ранее в Балашихе открыли областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Он начал работать в 2023 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Здесь бойцы проходят первичную подготовку, оформляют все документы, отправляются в воинские части и после на спецоперацию. Информацию о центре можно узнать на сайте контрактмо.рф или по телефону 8 (495) 990-77-77.

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