Еще один гуманитарный груз отправили в зону СВО из Лосино-Петровского округа

Пресс-служба администрации г. о. Лосино-Петровский

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лосино-Петровский

Школа имени Марченко в Лосино-Петровском собрала гуманитарную помощь для сослуживцев ветерана СВО. Ученики, родители и педагоги школы имени М. П. Марченко откликнулись на просьбу ветерана специальной военной операции Сергея Кокорева и собрали гуманитарный груз для его боевых товарищей.

Несмотря на ранение и комиссование, Сергей Владимирович продолжает поддерживать связь с сослуживцами и регулярно организует сбор необходимого по их заявкам.

Ребята-кадеты написали бойцам письма со словами гордости и обещаниями быть верными Отчизне. Социальный координатор по городскому округу Лосино-Петровский Светлана Алиферова вместе с ветераном забрали гуманитарный груз и видеопослание от школьников. В ближайшее время помощь отправится на передовую.

«Спасибо всем, кто принял участие в сборе помощи!» — поблагодарили организаторы мероприятия.