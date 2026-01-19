Один из добровольцев прибыл в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу — Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе — и подписал контракт. Он принял решение отправиться в зону СВО, чтобы исполнить свой долг перед страной и защитить Родину.

Центр спецподготовки «Витязь» (Восточное шоссе, владение 2) предоставляет полный спектр услуг для желающих заключить контракт. Здесь можно пройти обязательное медицинское освидетельствование, оформить все необходимые документы, получить юридическую консультацию, помощь в открытии банковского счета и оформлении справок о положенных льготах и выплатах. Центр также обеспечивает первичное обучение для адаптации к военной службе.

Кроме организационной помощи, бойцы, заключившие контракт на военную службу, получают гарантии социальной поддержки: правовую защиту, медицинское обеспечение, льготы и регулярные выплаты, что делает решение о контракте более взвешенным и стабильным для них и их семей.

Центр «Витязь» подчеркивает, что профессиональная подготовка и комплексная помощь способствуют повышению боеспособности и эффективности личного вклада в общую работу. Для многих добровольцев, как и для героя этой истории, главным мотивом остается ощущение собственной нужности и желание защищать Родину.

Дополнительную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно найти на сайте контрактмо.рф и по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.