В Московском областном пункте отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь», расположенном в Балашихе на Восточном шоссе, один из добровольцев рассказал о своих причинах решения подписать контракт. По его словам, он решил помочь своей Родине установить справедливость на землях бывшего Советского Союза.

Центр спецподготовки «Витязь» предоставляет широкий комплекс услуг для тех, кто желает пройти службу по контракту. Здесь можно пройти медицинское освидетельствование, оформить все необходимые документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. Такая системная поддержка помогает будущим бойцам подготовиться к службе и чувствовать уверенность в своих силах.

Кроме того, военнослужащие, заключившие контракт, могут рассчитывать на социальную поддержку, которая включает различные льготы и выплаты.

Получить детальную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно на официальном сайте контрактмо.рф, а также по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram), +7 (905) 775-40-30 и +7 (905) 775-40-90.