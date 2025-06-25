Один из добровольцев, который подписал в Балашихе контакт на военную службу, рассказал о том, почему выбрал этот путь. Многие его друзья участвуют в специальной военной операции, а кто-то из них уже погиб.

Его дед прошел две мировые войны, и теперь внук продолжает семейную традицию служения.

«Это разрывает сердце. Запад снова выступает против России, и история, которую мы начали забывать, повторяется. Наши предки отдали жизни за Родину, и я не могу остаться в стороне. Хочу быть полезным», — рассказал доброволец.

Пункт отбора в Балашихе, расположенный по адресу Восточное шоссе, владение № 2, предоставляет всестороннюю поддержку будущим бойцам. Там можно оформить документы, пройти медицинский осмотр и начальную военную подготовку, получить юридические консультации и информацию о льготах и выплатах, открыть банковский счет. Такая забота позволяет бойцам сосредоточиться на службе, зная, что их семьи не останутся без поддержки.

Контрактники могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Подробности доступны на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.