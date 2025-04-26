Еще один доброволец подписал в Балашихе контракт на военную службу в зоне СВО

В городском округе Балашиха доброволец, который проходил срочную службу на Дальнем Востоке, отправится в зону проведения специальной военной операции. Он рассказал о своей мотивации подписать контракт.

Защитник поделился, что хочет помочь Родине и приблизить Победу.

«Кто-то же должен это делать! Мои знакомые ушли. Мне тоже нужно внести свою лепту», — сказал доброволец.

Напомним, что Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Добровольцам помогут там оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке. Помимо этого защитники смогут пройти первичное обучение, получить консультацию юриста, а также справки о льготах и выплатах.

Подробности о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно уточнить на сайте контрактмо.рф и по номеру горячей линии: 8 (498) 732-80-47.