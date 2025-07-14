Еще один доброволец подписал в Балашихе контракт на военную службу в зоне СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал участников специальной военной операции настоящей элитой страны, которой можно доверить будущее России. Один из таких героев — доброволец из Балашихи, который подписал контракт на военную службу.

Он служил в 2001–2002 годах в погранвойсках Приморского края. Сегодня будущий боец — муж и отец двоих детей. События в Курской области, где пострадали его друзья, не оставили добровольца равнодушным.

«Я не могу просто смотреть на это. Решил, что должен быть там», — поделился он.

В Московском областном пункте отбора на военную службу по контракту в Балашихе на Восточном шоссе доброволец получил всестороннюю поддержку. Здесь он оформил документы, прошел медицинское обследование, открыл банковский счет, проконсультировался с юристом и узнал о льготах и выплатах, положенных контрактникам. Пункт также предоставляет возможность пройти первичное обучение, что помогает новобранцам подготовиться к службе.

Напомним, что контрактники в Балашихе могут рассчитывать на широкий спектр мер социальной поддержки, подробнее о них можно узнать на сайте контрактмо.рф. Для консультаций работают горячие линии по телефонам: 8 (498) 732-80-47 и 8 (919) 446-64-02 — WhatsApp, Telegram.