Еще один доброволец подписал в Балашихе контракт на службу в зоне СВО

Пункт отбора на военную службу в Балашихе предоставляет все необходимое для заключения контракта с Министерством обороны. Недавно его там подписал еще один доброволец.

Будущий боец отметил, что принимал присягу в Советском Союзе и должен отдать долг той стране, которая его воспитала.

«Это моя Родина — это моя земля. Я считаю, что я обязан ее защищать», — поделился доброволец.

Он также рассказал, что в пункте отбора можно получить информацию, необходимую для оказания медицинской помощи самому себе в боевых условиях. Здесь также можно пройти медицинскую комиссию и первичное обучение, оформить документы, проконсультироваться с юристами и банковскими работниками.

Для получения дополнительной информации о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно посетить сайт контрактмо.рф или обратиться по телефону горячей линии: 8 (498) 732-80-47.