Еще один доброволец подписал контракт в центре «Витязь» в Балашихе

В Московском областном пункте отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь», расположенном в Балашихе на Восточном шоссе, один из добровольцев подписал контракт на военную службу. Трое его товарищей также находятся в зоне спецоперации.

Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе предоставляет комплексную поддержку всем желающим пройти службу по контракту. Здесь можно пройти медицинское освидетельствование, оформить необходимые документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о положенных льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. Такая системная помощь и внимание к каждому солдату считаются важным вкладом в общую победу.

Кроме того, военнослужащие, заключившие контракт, могут рассчитывать на широкий спектр мер социальной поддержки.

Получить дополнительную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно на официальном сайте контрактмо.рф, а также по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.