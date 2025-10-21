Еще один доброволец подписал контракт в центре подготовки «Витязь» в Балашихе

Один из добровольцев приехал в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе. Также он поделился мотивацией, побудившей его принять важное решение — подписать контракт.

Доброволец считает, что это его долг.

«Я должен защитить свою семью и людей, которые нуждаются в нашей помощи. Победа будет за нами», — отметил он.

Центр спецподготовки «Витязь», расположенный по адресу: Восточное шоссе, владение 2, предоставляет широкий спектр услуг для желающих пройти военную службу по контракту. Здесь можно пройти медицинское освидетельствование, оформить необходимые документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение.

Такая комплексная поддержка помогает будущим бойцам подготовиться к службе и чувствовать свою значимость в общей системе обороны страны. Помимо этого, контрактники могут рассчитывать на меры социальной поддержки, которые включают различные льготы и гарантии.

Получить дополнительную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно на официальном сайте контрактмо.рф, а также по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.