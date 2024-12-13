Еще один доброволец подписал контракт на военную службу в Балашихе

Доброволец из Подмосковья приехал в пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе, чтобы помочь своим соотечественникам в условиях специальной военной операции. Мужчина, которому 36 лет, прошел профессиональную подготовку по тактике ведения боя, обращению с оружием и дронами.

Пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе работает по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться у юриста, а также получить информацию о полагающихся льготах и выплатах, и пройти первичное обучение.

«Я много где работал, возил гуманитарную помощь на Украину. Посмотрел, как там ребята воюют, захотел им помочь. Мама растила нас с братом одна, ей тяжело отправлять сына на СВО. Но мужик есть мужик. Пойду защищать Родину», — поделился доброволец, обозначая свою мотивацию.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что «добровольцы преодолевают все ради Родины, ради наших людей», что также служит дополнительным стимулом для многих, желающих вступить в ряды защитников страны.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно получить на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии +7 495 990-77-77. Это позволяет желающим получить всю необходимую поддержку и подготовку перед подписанием контракта.