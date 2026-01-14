Еще один доброволец подписал контракт на военную службу в Балашихе

Один из добровольцев прибыл в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу — Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе и подписал контракт на военную службу. По его словам, мужчина хочет поддержать свою страну и людей.

Центр спецподготовки «Витязь» (Восточное шоссе, владение 2) в Балашихе предоставляет комплексную поддержку желающим служить по контракту: медицинское освидетельствование, оформление документов, юридические консультации, открытие банковских счетов, выдача справок о положенных льготах и выплатах, а также первичное обучение. По мнению специалистов, такая системная поддержка и внимание к каждому призывнику и военнослужащему имеют большое значение для эффективности подготовки и морального состояния личного состава.

Кроме того, бойцы, заключившие контракт, могут рассчитывать на меры социальной поддержки.

Дополнительную информацию о работе Центра «Витязь» в Балашихе можно получить на сайте контрактмо.рф и по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.