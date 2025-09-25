Еще один доброволец подписал контракт на военную службу в Балашихе

В Московской области, в Балашихе, на базе Центра спецподготовки «Витязь» продолжает свою работу пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Недавно один из добровольцев поделился своей историей, рассказав о семейных традициях и причинах, которые побудили его сделать осознанный выбор в пользу службы Родине.

Его дедушка по маминой линии — блокадник, а дедушка по папиной — танкист, который сражался во время Великой Отечественной войны.

«Отец прослужил на флоте 20 лет. Для меня служба — это не просто долг, это возможность помочь нашей стране и поддержать ребят, которые сейчас несут службу», — отметил доброволец.

Центр спецподготовки «Витязь», расположенный на Восточном шоссе, предоставляет всем желающим комплексную поддержку. Здесь можно пройти медицинское освидетельствование, оформить необходимые документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, а также оформить справки на льготы и выплаты. Кроме того, в центре проводится первичное обучение, что позволяет новичкам легче адаптироваться к службе.

Системный подход к подготовке и поддержке каждого солдата — важный фактор, способствующий укреплению обороноспособности страны. Для бойцов, заключивших контракт, предусмотрены меры социальной поддержки, которые помогают обеспечить достойные условия службы и жизни.

Подробную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно получить на официальном сайте контрактмо.рф, а также по следующим телефонам: 8 (498) 732-80-47; 8 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); 8 (905) 775-40-30; 8 (905) 775-40-90.