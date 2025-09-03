Еще один доброволец подписал контракт на военную службу в Балашихе

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь», расположенный в Балашихе на Восточном шоссе, 2, продолжает принимать в свои ряды новых добровольцев. Один из новобранцев рассказал о мотивации вступить в ряды защитников Родины, подчеркнув важность семейных традиций и чувства долга.

Доброволец подчеркнул, что это его долг.

«Мой род, мои предки — казаки, всегда стояли за Родину и Отчизну. Мой младший брат и многие друзья уже там, сражаются за нас. Я не мог по-другому», — поделился доброволец.

В Центре «Витязь» каждый желающий может пройти полный комплекс процедур: медицинское освидетельствование, оформление необходимых документов, получение юридической консультации, открытие банковского счета, а также оформление справок о полагающихся льготах и выплатах. Помимо этого, новобрантам предлагают первичное обучение, которое помогает подготовиться к службе и успешно адаптироваться к новым условиям.

Такая комплексная поддержка и внимание к каждому солдату считаются важными факторами на пути к общей победе и укреплению обороноспособности страны.

Кроме того, бойцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки, что делает службу более стабильной и защищенной. Подробную информацию о льготах и социальных гарантиях можно получить на официальных ресурсах.

Получить дополнительную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.