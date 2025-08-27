Еще один доброволец подписал контракт на военную службу в Балашихе

В Московский областной пункт отбора граждан на военную службу, расположенный в Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе, прибыл новый доброволец. Мужчина осознанно принял решение отправиться в зону специальной военной операции.

Центр спецподготовки «Витязь» предоставляет комплексную поддержку кандидатам. Здесь можно пройти медицинское освидетельствование, оформить необходимые документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение.

Добровольцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Подробности доступны на сайте контрактмо.рф.

Для получения дополнительной информации о работе Центра обращайтесь по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 919 446-64-02, +7 905 775-40-30, +7 (905) 775-40-90.