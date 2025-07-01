Еще один доброволец подписал контракт на военную службу в Балашихе

В Московской области продолжают оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции. Среди тех, кто откликнулся на зов Родины, — доброволец, прибывший в пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе.

Ранее он уже участвовал в СВО, но в 2023 году получил три ранения — два пулевых и одно осколочное. После долгого восстановления мужчина принял решение вновь подписать контракт. «Два года прошло, все зажило, я чувствую себя нормально. Мой дед тоже воевал и имел медали, я хочу продолжить его дело», — поделился он.

В Балашихе, на Восточном шоссе, владение 2, работает Московский областной пункт отбора, где добровольцы могут оформить документы, пройти медкомиссию, открыть банковский счет, проконсультироваться у юриста, узнать о льготах и выплатах, а также пройти первичное военное обучение. Такой комплексный подход помогает каждому кандидату подготовиться к службе и чувствовать поддержку государства. Контрактники получают доступ к мерам социальной поддержки, включая различные льготы и выплаты.

Подробности можно узнать на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии 8-498-732-80-47. Пункт отбора в Балашихе — это место, где формируется дух единства и готовности защищать Родину. Поддержка общества и государства помогает каждому бойцу чувствовать, что за ним стоит вся страна.