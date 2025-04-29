Еще один доброволец подписал контракт на военную службу в Балашихе

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что бойцы, участвующие в специальной военной операции, осознают важность своей миссии и борются за Родину, будущее страны и своих детей. В Балашихе один из добровольцев недавно подписал контракт на военную службу, решив принять участие в операции для скорейшего достижения победы.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, расположенный в Балашихе, функционирует по поручению губернатора Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить документы, пройти медицинскую комиссию, открыть банковский счет, получить юридические консультации, оформить льготы и выплаты, а также пройти первичное обучение.

«Службу проходил в 1998 году. Хочу пойти на войну, потому что это наша земля и наш долг. Мой дедушка воевал, все близкие — отец, дяди — служили в армии. Некоторые даже принимали участие в конфликтах в Сирии и Афганистане. Я тоже решил пойти», — рассказал доброволец.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно найти на сайте или по телефону горячей линии 8-498-732-80-47.