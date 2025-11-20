Еще один доброволец подписал контракт на службу в Балашихе

Один из добровольцев прибыл в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе и рассказал о причинах, побудивших его заключить контракт вновь. По словам молодого человека, он принял решение поддержать друзей и учителей, которые остались на службе, и не хотел подводить их.

Центр спецподготовки «Витязь» расположен на Восточном шоссе, владение 2. Каждый желающий может пройти медицинское освидетельствование, оформить документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. Такая системная поддержка и понимание важности каждого солдата играют важную роль в победе.

Для желающих узнать больше о работе Центра спецподготовки «Витязь» доступна информация на сайте контрактмо.рф, а также по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.