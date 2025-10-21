Еще двум новым членам Ассоциации ветеранов СВО вручили удостоверения в Лобне

Документы вручила глава городского округа Анна Кротова, которая с самого начала спецоперации поддерживает тесную связь с бойцами. Удостоверения членов Ассоциации ветеранов СВО получили еще два человека — Игорь Сумароков и Алексей Ключинский.

Новые участники организации поделились, что ассоциация для них — это боевое братство, которое постоянно помогает фронту, военнослужащим и их родным.

В Лобне уделяют огромное внимание поддержке участников спецоперации и их семей. На передовую регулярно отправляют машины с гуманитарным грузом, а родных и близких бойцов стараются окружить заботой и вниманием. Многое делают и в местном филиале Ассоциации ветеранов СВО, который возглавляет кавалер ордена Мужества Александр Бронников. Организация помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни, проходить медицинскую реабилитацию и осваивать новые профессии.