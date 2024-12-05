Еще две тонны гумпомощи отправили на Донбасс из Балашихи

Из Балашихи на освобожденные территории отправили две тонны гуманитарной помощи. В сборе важного груза участвовали глава округа Сергей Юров, депутаты городского Совета от партии «Единая Россия», волонтеры Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», а также предприниматели и жители округа.

В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, крупы и средства личной гигиены. Гуманитарный груз будет доставлен в распределительный центр «Единой России» в Реутове, где собирается помощь со всех муниципалитетов Подмосковья. Затем груз отправится на освобожденные территории.

«Сегодня в рамках акции „Доброе дело“, приуроченной к 23-летию „Единой России“, вместе с городскими депутатами, волонтерами и нашими жителями мы собрали и отправили в распределительный центр две тонны гуманитарной помощи. Ценный груз из Подмосковья в ближайшие дни отправится к жителям освобожденных территорий и нашим бойцам», — прокомментировал глава Балашихи Сергей Юров.

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