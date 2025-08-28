Еще 8 ветеранов СВО трудоустроили на ведущие предприятия в Балашихе

В Балашихе активно реализуется программа по адаптации и трудоустройству ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Благодаря пятистороннему соглашению между администрацией городского округа, колледжем «Энергия», Ассоциацией ветеранов СВО, территориальным объединением работодателей и Торгово-промышленной палатой уже трудоустроено восемь человек.

Среди них — ветераны боевых действий и родственники участников СВО, которые заняли должности инженеров, слесарей-инструментальщиков пятого разряда, ведущих специалистов и распределителей работ. Одним из первых предприятий, открывших двери для ветеранов, стала авиационная корпорация «Рубин». В июле здесь провели экскурсию, после которой сразу четверо жителей Балашихи определились с местом работы.

Программа поддержки включает не только трудоустройство, но и переподготовку специалистов. Дважды в месяц в округе организуют экскурсии на местные предприятия, чтобы ветераны и их семьи могли ознакомиться с производственным потенциалом Балашихи и выбрать подходящую профессию.

Ассоциация ветеранов СВО ставит своей целью комплексную помощь: от трудоустройства до медицинской, психологической и юридической поддержки. Особое внимание уделяют вовлечению ветеранов в спорт и общественную жизнь. Они объединяются в спортивные команды, участвуют в патриотических проектах и помогают формировать у молодежи уважение к службе и истории страны.

Желающие вступить в Ассоциацию ветеранов СВО могут подать заявление по адресу: городской округ Балашиха, Московский проспект, 13. Прием заявлений проводится с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.