Еще 760 участников СВО получили бесплатную помощь психолога в Подмосковье
Участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную психологическую помощь в Подмосковье. С начала года этой возможностью воспользовались 760 человек.
«Психологическая поддержка является важным фактором для скорейшего возвращения участников СВО к мирной жизни. Президент неоднократно подчеркивал, что работа с психологами должна быть обязательной для вернувшихся из зоны спецоперации», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Поддержку оказывают как самим бойцам, так и их семьям. Подмосковные специалисты всегда готовы помочь разобраться в сложных ситуациях.
Посмотреть адреса центров психологической поддержки можно на карте. Также работает чат-бот «Мы рядом», где можно получить интересующую информацию.
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