Еще 760 участников СВО получили бесплатную помощь психолога в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную психологическую помощь в Подмосковье. С начала года этой возможностью воспользовались 760 человек.

«Психологическая поддержка является важным фактором для скорейшего возвращения участников СВО к мирной жизни. Президент неоднократно подчеркивал, что работа с психологами должна быть обязательной для вернувшихся из зоны спецоперации», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Поддержку оказывают как самим бойцам, так и их семьям. Подмосковные специалисты всегда готовы помочь разобраться в сложных ситуациях.

Посмотреть адреса центров психологической поддержки можно на карте. Также работает чат-бот «Мы рядом», где можно получить интересующую информацию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отгоняем кровопийц. Как защитить себя и жилье от комаров

Карл III никогда не увидит внуков. Принц Гарри отказался везти жену и детей в Британию

«Откровенное уродство». Запад показал сексуальные извращения на уровне культуры

Крещение Руси. Как князь Владимир изменил ход истории

«Дэдпул и Росомаха». Надежда или провал киновселенной Marvel?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте