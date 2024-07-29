Еще 760 участников СВО получили бесплатную помощь психолога в Подмосковье

Участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную психологическую помощь в Подмосковье. С начала года этой возможностью воспользовались 760 человек.

«Психологическая поддержка является важным фактором для скорейшего возвращения участников СВО к мирной жизни. Президент неоднократно подчеркивал, что работа с психологами должна быть обязательной для вернувшихся из зоны спецоперации», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Поддержку оказывают как самим бойцам, так и их семьям. Подмосковные специалисты всегда готовы помочь разобраться в сложных ситуациях.

Посмотреть адреса центров психологической поддержки можно на карте. Также работает чат-бот «Мы рядом», где можно получить интересующую информацию.

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