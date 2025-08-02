Еще 7 военнослужащих вступили в Ассоциацию ветеранов СВО в Пушкино

Новым участникам Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО торжественно вручили членские билеты. Семь человек официально вступили в организацию, где поддерживают военнослужащих.

В состав Ассоциации ветеранов СВО в Пушкино входят 66 членов. Это свидетельствует о растущей потребности в консолидации и взаимопомощи среди тех, кто прошел через испытания специальной военной операции.

В торжественной церемонии принял участие заместитель главы Артем Люхин, который отметил важность такой работы.

«Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев проводит большую работу по адаптации участников специальной военной операции, которые сейчас вернулись домой. Мы, соответственно, стараемся максимально охватить членов данной ассоциации, чтобы понимать, какие у них сейчас есть потребности, чем нужно помочь со стороны администрации», — отметил Артем Люхин.

Он подчеркнул, что администрация готова помогать ветеранам и их семьям, решать все возникающие вопросы.

Руководитель Ассоциации Леонид Соболев отметил, что членство в Ассоциации играет ключевую роль в сплачивании ветеранов.

«При поддержке таких неравнодушных людей мы можем выполнять дела на благо нашей родины. Я рад и горд, что наша большая семья растет, развивается и оказывает помощь», — сказал Леонид Соболев.

Ассоциация стремится интегрировать ветеранов в мирную жизнь, помочь им в решение социальных, бытовых и психологических вопросов. Значимость и востребованность в работе организации растет. Она объединяет ветеранов и помогает им, внося вклад в укрепление социальной стабильности и патриотическое воспитание.