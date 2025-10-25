Еще 7 посылок для бойцов передали из Подольска в зону СВО

Гуманитарный груз собирали представители учреждений городского округа Подольск, администрации муниципалитета, школ и просто неравнодушные жители. За продуктами питания, медикаментами, одеждой, средствами личной гигиены, генераторами, маскировочными сетями и инструментом приезжали жены и матери военнослужащих.

Супруга защитника с позывным Коба рассказала, что ее мужа мобилизовали в 2022 году. Сейчас он служит на Харьковском направлении. Его батальону были нужны спальные мешки, бензопилы, масло для генераторов, обувь и средства личной гигиены. Все это удалось быстро собрать в Волонтерском центре.