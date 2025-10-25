Еще 7 посылок для бойцов передали из Подольска в зону СВО
Гуманитарный груз собирали представители учреждений городского округа Подольск, администрации муниципалитета, школ и просто неравнодушные жители. За продуктами питания, медикаментами, одеждой, средствами личной гигиены, генераторами, маскировочными сетями и инструментом приезжали жены и матери военнослужащих.
Супруга защитника с позывным Коба рассказала, что ее мужа мобилизовали в 2022 году. Сейчас он служит на Харьковском направлении. Его батальону были нужны спальные мешки, бензопилы, масло для генераторов, обувь и средства личной гигиены. Все это удалось быстро собрать в Волонтерском центре.
Параллельно с отгрузками волонтеры приняли от представителей школы «Бородино» консервы, медикаменты и окопные свечи, которые сделали учащиеся образовательной организации.
Каждый неравнодушный житель округа может передать гуманитарную помощь бойцам. Ее принимают с 10:00 до 18:00 в Волонтерском центре на улице Ульяновых, дом № 1.