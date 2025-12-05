Еще 7 новым членам Ассоциации ветеранов СВО вручили удостоверения в Солнечногорске

В Солнечногорске прошла торжественная церемония, посвященная вручению удостоверений семи членам Ассоциации ветеранов СВО. В мероприятии приняли участие советник главы муниципального образования Виктория Куракова, руководитель местной фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Иван Цыбуля.

По словам Виктории Кураковой, вручение удостоверений — это не просто формальность, это символ глубокого уважения и признательности героям.

«Сегодня в состав Ассоциации входит более 40 человек, часть из которых продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО. Они получат свои удостоверения в период отпусков или по возвращении», — отметила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Каждое выданное членское удостоверение Ассоциации ветеранов СВО имеет персональный номер и предоставляет доступ к разнообразным программам, которые предусматривают помощь в трудоустройстве, предоставление квалифицированных юридических и психологических консультаций, а также комплексную поддержку для членов семей участников специальной военной операции.

Защитники и их близкие могут обратиться в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска, расположенную по адресу: улица Красная, дом № 22 А, торговый центр «Солнечный», 1 этаж. Чтобы присоединиться к коллективу Ассоциации и стать ее членом, необходимо связаться по телефону: +7 (996) 966-33-70.