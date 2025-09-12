Еще 500 кг гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Пушкино

Представители партии «Единая Россия» за минувшую неделю отправили из Подмосковья в зону специальной операции несколько партий гуманитарных грузов. Помощь передали в Луганскую и Донецкую народные республики, а также в Запорожскую, Херсонскую, Курскую и Белгородскую области.

Депутат фракции «Единая Россия» Светлана Маменко и сторонник партии Анна Верховцева собрали груз в Волоколамске. В посылку вошли рюкзаки, предметы гигиены, матрасы, маскировочные сети, запчасти для машин, продукты питания, холодильник, расходные материалы для беспилотников, определитель дронов «Булат» и другие предметы. В Жуковском члены партии провели акцию по сбору гуманитарной помощи для мирных жителей на освобожденных территориях.

«Важно не только собирать помощь, но и показывать пример заботы и участия. Мы вместе с молодежью делаем маленький, но значимый шаг к поддержке людей, которые особенно нуждаются в нашей помощи», — отметил член партии «Единая Россия» Петр Борисов.

К гуманитарной миссии присоединились молодогвардейцы: Артур Белояров из Лобни, Юрий Безлатный и Сергей Морозенков из Щелкова. Они отправились в Донецк в составе 97-го добровольческого отряда. Член Совета депутатов Пушкино Дмитрий Кульков, в свою очередь, встретился с участником спецоперации, который находится в отпуске. Ему продемонстрировали процесс производства сухих душей. «Приятно, что бойцы находят время, чтобы навестить нас и просто пообщаться. Забота о них — наш приоритет, и мы продолжим делать все возможное, чтобы они чувствовали нашу поддержку и в тылу», — подчеркнул Кульков.

Военнослужащим передали рулоны пленки. Кроме того, в Пушкино собрали 500 килограммов груза, который отвезли в Троицкий храм для последующей передачи на фронт.

В сборе участвовали депутаты Дмитрий Кульков, Артем Садула, Николай Михайлин и Михаил Сухарев, а также сторонники партии. С начала года из округа отправили свыше 50 тонн помощи. В общей сложности подмосковное отделение «Единой России» передало бойцам свыше 15 тысяч тонн гуманитарных грузов.