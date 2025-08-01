Еще 5 человек стали участниками Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе

В Балашихе торжественно вручили удостоверения пяти членам местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров.

На вручении также присутствовали депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, председатель Комитета семей и воинов Отечества Балашихи Наталья Махонина, председатель Общественной палаты округа Елена Жарова, депутаты, волонтеры, представители воинских подразделений, а также руководители городских предприятий.

«Воины СВО — это живой пример мужества, верности Родине и преемственности традиций. Сегодня молодежь равняется на бойцов, защищающих страну, — и это самая честная оценка вашего подвига», — сказал Игорь Брынцалов.

Также он вручил медаль «За храбрость» участнику специальной военной операции Дмитрию Брушлинскому. Занимая должность начальника управления энергетики и ресурсоснабжения администрации Балашихи, он принял решение уйти добровольцем на фронт. После возвращения из зоны боевых действий Дмитрий продолжил работу на благо округа.

«У меня не стоял вопрос — идти или не идти. Все мои деды и прадеды воевали. Я — потомственный офицер, капитан запаса, и просто не мог поступить иначе», — отметил он

Дмитрия наградили медалями «За храбрость» и «Участнику специальной военной операции». В этот день он также получил удостоверение члена Ассоциации ветеранов СВО. По его словам, это важная площадка, которая помогает участникам боевых действий адаптироваться к мирной жизни, совместно решать насущные вопросы и продолжать служение Родине уже в гражданской сфере.