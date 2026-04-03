Еще 4 партии гумпомощи отправили в зону СВО из Подмосковья

В подмосковных городах продолжается масштабный сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. К этой работе активно подключились активисты партии «Единая Россия», волонтеры, школы и колледжи, а также обычные жители.

Секретарь местного отделения «Единой России» Анна Кротова лично участвовала в сборе и отметила, что значение имеет любая помощь.

В Лобне удалось собрать и подготовить к отправке почти четыре тонны грузов. В состав помощи вошли продукты питания, теплая одежда, медикаменты, а также генераторы, бензопилы, строительные материалы и даже предметы тактического оснащения.

Это становится частью большого общего дела — помогает укрепить моральный дух и обеспечить наших защитников необходимым. Уверены, что вместе мы обязательно добьемся победы.

Еще более внушительный груз собрали в Жуковском. Там партийцы вместе с «Молодой гвардией» и добровольцами отправили бойцам около пяти тонн помощи. В числе переданного — продовольствие, маскировочные и антидроновые сети, экипировка и средства первой необходимости.

Не остался в стороне и Дмитров. Местные единороссы и учреждения образования подготовили для военных отопители, бензопилу, рации, кабели, газовые горелки и генератор. Кроме того, в груз вошли инструменты, плитка и гвозди.

Из Королева тоже отправили очередную партию помощи. В нее вошли емкости для хранения воды и стройматериалы, необходимые для возведения укрытий и блиндажей.

Только за прошлый год подмосковные активисты «Единой России» передали в зону проведения спецоперации свыше пяти тысяч тонн гуманитарных грузов. А с самого начала СВО общий объем отправленной помощи военным, а также жителям новых и приграничных территорий превысил 18 тысяч тонн.

Партия продолжает сбор в каждом городском округе, и присоединиться к этой работе может любой желающий. Найти адреса и контакты общественных приемных можно на сайте областного отделения.