Еще 4 партии гумпомощи отправили в зону СВО из Подмосковья

Активисты партии «Единая Россия» в Подмосковье продолжают активную работу по поддержке участников специальной операции, регулярно формируя и отправляя гуманитарные грузы в зону боевых действий. Очередную партию помощи выслали из нескольких округов региона.

Из Жуковского бойцам на фронт передали оборудование для автомобилей, запасные части, продукты, термобелье, предметы гигиены и лекарства. «В груз вошло около 1,7 тонны различных посылок для наших военнослужащих. Благодарю жителей и молодежь, которые регулярно участвуют в сборе, помогают сортировать, упаковывать и грузить собранную помощь», — отметил депутат местного Совета от «Единой России» Дмитрий Овчинников. Посылки распределят между военнослужащими из Жуковского, Раменского и Воскресенска.

Красногорское отделение «Единой России» также направило тонну помощи для военнослужащих в Луганской Народной Республике. Посылки, собранные депутатами фракции и сторонниками партии, включают еду и теплые вещи.

Фото: администрация Жуковского

Королевские единороссы, в свою очередь, оказали поддержку бойцам одного из артиллерийских полков, отправив им стройматериалы и окопные свечи. Активное участие в сборе грузов приняли и представители Балашихи. «Отправили автомобиль на харьковское направление. В груз вошли средства личной гигиены, теплое белье, медикаменты, продукты питания, маскировочные сети, письма поддержки от школьников Балашихи», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров. Помимо этого, из округа отправили дизельные генераторы и станцию радиоэлектронной борьбы. Системная поддержка участников спецоперации и их близких остаетс ключевым направлением Народной программы партии.

Фото: администрация г.о. Балашиха

В общей сложности для фронта и жителей новых территорий собрали почти 18 тысяч тонн грузов. «Единая Россия» продолжает прием помощи для военных и их семей в каждом округе. Все желающие могут стать частью этой важной работы.

Адреса и контакты общественных приемных партии опубликованы на сайте областного отделения.