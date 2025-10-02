Еще 4 партии гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Подмосковья

Члены партии «Единая Россия» в Подмосковье продолжают активно помогать участникам специальной военной операции и жителям новых регионов. Только за минувшую неделю из разных муниципалитетов региона на фронт и освобожденные территории отправили несколько десятков тонн гуманитарных грузов.

В Балашихе в День воссоединения с новыми регионами при поддержке организации «Боевое братство» и горожан местное отделение партии направило на фронт 24 тонны гуманитарной помощи. В груз вошли продукты для детских домов Луганска и Донецка, а также все необходимое для бойцов — мотоциклы, средства связи, маскировочные сети, оборудование для обогрева и амуниция.

Лобненские партийцы сосредоточились на поставке строительных материалов: они передали на фронт свыше 10 тонн грузов, в которые вошли доски, фанера, металл и прочие ресурсы, необходимые для возведения блиндажей и укреплений. Сбор и доставку организовал депутат местного Совета Михаил Стельмах.

В Щелкове представители партии совместно с «Молодой гвардией» отправили посылку с продуктами для бойцов бригады «Эспаньола» — именно такие запросы поступили от самих военнослужащих.

Помощь из Егорьевска включала средства гигиены, медикаменты и товары первой необходимости. Их сбор организовали депутат «Единой России» Лидия Головушкина и сотрудники комплексного центра социального обслуживания «Журавушка».

Подмосковные партийцы оказывают поддержку системно: с начала специальной операции они отправили на фронт и в новые регионы свыше 15 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Только за лето общий вес доставленных грузов превысил 950 тонн.