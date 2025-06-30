Еще 3 участникам СВО в Дмитрове вручили партийные билеты «Единой России»

В Доме правительства Московской области прошел областной форум муниципальных депутатов «Единой России». В мероприятии приняли участие народные избранники всех уровней, а также участники СВО, которые выиграли предварительное голосование и будут выдвигать свою кандидатуру на выборах в сентябре 2025 года. От Дмитрова партийные билеты получили Владимир Гасков, Сергей Горшенев и Евгений Гадаев.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев лично вручил партбилеты участникам СВО из Дмитровского округа Владимиру Гаскову, Сергею Горшеневу, Евгению Гадаеву. Признание также получили и другие победители предварительного голосования — герои специальной военной операции.

«Эти люди доказали свою преданность Родине на поле боя, и теперь они готовы служить стране на политическом фронте», — отметил Владимир Якушев, секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации.

В форуме приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. Они поделились своими идеями и инициативами.

В Московской области работают 974 муниципальных депутата от фракции «Единая Россия». По словам Игоря Брынцалова, их ряды пополнят участники специальной военной операции. В этом году 18 бойцов стали победителями предварительного голосования. Игорь Брынцалов выразил надежду на то, что в этом году они войдут в Совет депутатов в своих округах.

Отметим, в Московской области функционируют программа «Герои Подмосковья», Высшая партийная школа и школа наставничества. Они направлены на то, чтобы депутаты, вне зависимости от темпа развития муниципалитета и удаленности, поддерживали высокий темп развития.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах поддержки участников СВО:

«В Подмосковье мы сопровождаем федеральную программу „Время героев“ и запустили региональную — „Герои Подмосковья“. Наша задача — помочь ребятам реализовать себя в политике и управлении», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что депутаты играют ключевую роль в решении социальных вопросов. А Владимир Якушев в своем докладе рассказал о масштабном обновлении: в 2024 году депутатский корпус обновился на 80%, цель на 2025 год — не менее 75% побед на выборах. Секретарь Генсовета также анонсировал запуск цифрового портала для вступления в партию с 1 октября.

«Я очень горжусь тем, что в Дмитровском округе живут такие сильные, мужественные люди, со стальным стержнем, готовые отстаивать интересы страны и на поле боя, и в мирной жизни, имея колоссальную волю, навыки, которые обязательно помогут им в работе на благо округа и всех жителей!» — подчеркнул Михаил Шувалов, врип главы Дмитровского округа.