Еще 3 тысячи бесплатных посылок для бойцов СВО отправили почтой из Подмосковья

С начала 2026 года жители Московского региона воспользовались возможностью бесплатной отправки более 10,5 тысячи посылок для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Из этого объема свыше трех тысяч передач собрали и отправили именно жители Подмосковья.

Для отправки гуманитарной помощи достаточно прийти в любое отделение "Почты России" с указанием полных данных адресата: фамилии, имени, отчества, номера войсковой части и единого индекса 103400.

Действуют строгие правила оформления: масса груза не может превышать 10 килограммов, а само отправление необходимо предъявить оператору связи в открытом виде для проверки содержимого.

Количество таких посылок от одного человека не ограничено, при этом сотрудники почты обрабатывают их в приоритетном порядке, гарантируя соблюдение сроков доставки.

Внутри этих коробок бойцы находят предметы первой необходимости и теплые воспоминания из дома.

«Жители Москвы направили свыше 7,5 тысячи посылок, жители Подмосковья — более трех тысяч. В отправлениях — прежде всего, теплые вещи, средства личной гигиены и предметы, необходимые в быту. Особую ценность представляют детские рисунки и письма: в них — искренние слова поддержки и добрые пожелания для бойцов», — поделилась директор группы регионов Москва и Черноземье "Почты России" Ксения Ефимова.

Проконсультироваться по всем вопросам, связанным с правилами бесплатной пересылки военнослужащим, можно круглосуточно по номеру 8-800-100-00-00.