Еще 3 партии гумпомощи отправили в зону СВО из Подмосковья

В Кашире, Лобне и Раменском округе члены партии «Единая Россия» собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной операции. В нее вошли транспортные средства, медикаменты, генераторы и приспособления для маскировки

Из Каширы военнослужащим, в частности, передали внедорожник.

Список составляли, ориентируясь на прямые просьбы самих бойцов и их близких. Такой подход позволил отправлять именно те вещи, без которых на передовой сложно обойтись.

«Мы тесно взаимодействуем с семьями участников СВО. По их просьбам закупаем то, что необходимо для обустройства быта в полевых условиях. Пункты сбора открыты на базе учреждений культуры, молодежных центров и в общественной приемной партии», — пояснил секретарь местного отделения «Единой России» Роман Пичугин.

В Лобне помощь собирали в рамках всероссийской акции «Доброе дело». За короткое время удалось сформировать около трех тонн грузов.

В посылку вошли инструменты, лекарства, продукты, одежда, электрогенераторы, тепловые пушки, средства связи, строительные материалы и шины для автомобилей.

Свою помощь отправили и члены партии в Раменском. Они собрали и передали в зону спецоперации не только необходимые предметы, но и письма от детей, которые помогают поддерживать моральный дух бойцов.

По данным «Единой России», только за минувший год подмосковные отделения партии отправили на фронт свыше пяти тысяч тонн помощи. Общий объем грузов достигает почти 18 тысяч тонн.

Сбор продолжается во всех округах. Принять участие может любой желающий — для этого достаточно обратиться в любую общественную приемную партии.

Адреса и контакты доступны на сайте.