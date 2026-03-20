Еще 3 партии гумпомощи отправили в зону СВО из Подмосковья

С начала специальной военной операции подмосковные единороссы организовали сбор и доставку для фронта и новых российских территорий более 18 тысяч тонн гуманитарной помощи. Очередная партия весит 12 тонн.

В Долгопрудном при содействии местного отделения «Единой России» удалось собрать девять тонн необходимых грузов. В формировании помощи участвовали как жители, так и предприятия города.

В составе отправки — автомобиль, специализированная техника, комплекты спутниковой связи, генераторы, термоодеяла, маскировочные сети и лекарства.

Из Жуковского направили более трех тонн гумпомощи в один из госпиталей Донецкой Народной Республики, в том числе, необходимые препараты, постельное белье и продукты.

Кроме того, местные единороссы не обошли вниманием и социальные учреждения — в один из детских домов региона отправили детскую одежду, игрушки, сладости и дизельный генератор.

В отправке участвовали депутат Государственной думы Ольга Бельцева, секретарь местного отделения партии и глава округа Андроник Пак, а также депутат местного Совета Денис Козлов.