Еще 3 партии гумпомощи отправили в зону СВО из Подмосковья
С начала специальной военной операции подмосковные единороссы организовали сбор и доставку для фронта и новых российских территорий более 18 тысяч тонн гуманитарной помощи. Очередная партия весит 12 тонн.
В Долгопрудном при содействии местного отделения «Единой России» удалось собрать девять тонн необходимых грузов. В формировании помощи участвовали как жители, так и предприятия города.
В составе отправки — автомобиль, специализированная техника, комплекты спутниковой связи, генераторы, термоодеяла, маскировочные сети и лекарства.
Из Жуковского направили более трех тонн гумпомощи в один из госпиталей Донецкой Народной Республики, в том числе, необходимые препараты, постельное белье и продукты.
Кроме того, местные единороссы не обошли вниманием и социальные учреждения — в один из детских домов региона отправили детскую одежду, игрушки, сладости и дизельный генератор.
В отправке участвовали депутат Государственной думы Ольга Бельцева, секретарь местного отделения партии и глава округа Андроник Пак, а также депутат местного Совета Денис Козлов.
Сегодня наша общая задача — оказать поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Отправка генератора в детский дом и медикаментов в госпиталь — это вклад каждого из нас в общее дело помощи Донбассу.
Денис Козлов
Свою лепту внесли и предприниматели в Красногорске. Вместе с членами партии они подготовили к отправке очередной груз для военнослужащих, в который вошли генераторы, медикаменты, окопные свечи, маскировочные сети и детские письма.
«Единая Россия» ведет сбор помощи для военных и их семей во всех округах Московской области. Присоединиться к этой работе может каждый — контакты общественных приемных партии доступны на сайте областного отделения.