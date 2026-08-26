Еще 2,7 тысячи бойцов СВО оформили выплату взамен участка в Подмосковье

С 2025 года в Подмосковье действует альтернативная мера социальной поддержки для участников специальной военной операции и семей погибших защитников. Речь идет о праве на единовременную выплату в размере полумиллиона рублей вместо предоставления земельного участка.

По данным Министерства социального развития Московской области, с начала года этой опцией воспользовались порядка 2,7 тысячи человек, что потребовало выделения около миллиарда рублей из бюджета.

Эта мера поддержки оказалась одной из востребованных среди наших бойцов и членов их семей. С момента запуска программы такую выплату получили почти шести тысяч жителей, а общий объем направленных средств превысил два миллиарда рублей. Альтернатива в виде выплаты позволяет самостоятельно распорядиться средствами и направить их на решение наиболее актуальных для семьи вопросов.

Право на получение компенсации имеют бойцы, удостоенные звания Героя России или награжденные государственными орденами за мужество при выполнении задач спецоперации. Для оформления им необходимо подтвердить статус ветерана боевых действий и иметь постоянную прописку в регионе на момент завершения службы.

Также им обладают родственники военнослужащих, погибших от ранений, травм или заболеваний, полученных в зоне боевых действий. Для них требование о наличии подмосковной регистрации было отменено, чтобы упростить доступ к помощи.

Для удобства получателей власти региона перевели процедуру в цифровой формат. Подать заявление можно через региональный портал государственных услуг, что существенно сокращает бюрократические этапы.

Выплата является частью масштабной системы поддержки: всего в области реализуется 36 региональных программ помощи участникам СВО и их близким. Помимо финансовой поддержки, система охватывает социальную защиту, образование, медицинскую и психологическую реабилитацию, а также содействие в трудоустройстве.