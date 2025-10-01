Еще 24 тонны гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Балашихи

В Балашихе в День воссоединения с новыми регионами местное отделение партии «Единая Россия» организовало отправку 24 тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Инициативу поддержали общественная организация «Боевое братство» и жители города.

Груз включал продукты для детских домов Луганска и Донецка, а также снаряжение для бойцов: мотоциклы, средства связи, оборудование для обогрева, маскировочные сети и специальную амуницию. Помощь доставили тремя автомобилями.

«Мы не могли быть безучастными и в праздничный день подготовили подарки нашим ребятам в этих областях. Вся помощь формируется по адресным запросам. Мы поддерживаем постоянную связь с подразделениями в Донецкой и Луганской областях, а также с детскими домами, знаем их конкретные нужды», — пояснил депутат местного Совета от «Единой России» Андрей Холод.