Еще 24 тонны гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Балашихи
В Балашихе в День воссоединения с новыми регионами местное отделение партии «Единая Россия» организовало отправку 24 тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Инициативу поддержали общественная организация «Боевое братство» и жители города.
Груз включал продукты для детских домов Луганска и Донецка, а также снаряжение для бойцов: мотоциклы, средства связи, оборудование для обогрева, маскировочные сети и специальную амуницию. Помощь доставили тремя автомобилями.
«Мы не могли быть безучастными и в праздничный день подготовили подарки нашим ребятам в этих областях. Вся помощь формируется по адресным запросам. Мы поддерживаем постоянную связь с подразделениями в Донецкой и Луганской областях, а также с детскими домами, знаем их конкретные нужды», — пояснил депутат местного Совета от «Единой России» Андрей Холод.
В честь Дня воссоединения в Балашихе провели патриотический флешмоб. Члены партии, молодогвардейцы и активные жители города выстроились в число 89, символизирующее единство всех субъектов страны.
Секретарь подмосковного отделения «Единой России» и спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов подчеркнул, что день воссоединения имеет особое значение.
Он напомнил, что с первых дней проведения специальной операции отделение «Единой России» в Подмосковье направило военнослужащим и жителям новых регионов свыше 15 тысяч тонн гуманитарной помощи.