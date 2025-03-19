Еще 200 млн рублей выделили на выплаты взамен участков для бойцов СВО в Подмосковье

Участникам спецоперации и их семьям предоставляют в Подмосковье всестороннюю помощь. В регионе выделили еще 200 миллионов рублей на выплаты взамен земельных участков.

Новую меру поддержки ввели в 2025 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для этих целей из регионального бюджета выделили в общей сложности 300 миллионов рублей.

«У нас в Подмосковье для бойцов и их семей предусмотрено порядка 30 региональных мер поддержки. Востребовано все — это и компенсация за детский сад, реабилитация, бесплатный детский отдых», — обратила внимание вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Единовременную денежную выплату вместо участка могут получить удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами за заслуги ветераны СВО, которые проживают в Московской области. В случае гибели бойца средства предоставляют его родственникам.

Заявление на получение выплаты можно подать на региональном портале госуслуг.