Еще 20 участников присоединились к Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе

В городском округе Балашиха прошло торжественное мероприятие, приуроченное сразу к двум значимым датам — Дню спецназа Росгвардии и Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В рамках церемонии председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и руководитель муниципалитета Сергей Юров вручили удостоверения 20 новым членам местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

В числе почетных гостей мероприятия были Герой России, президент Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк, Герой России и руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, командир Отдельной Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского Дмитрий Кузнецов, а также генеральный директор АО «НИИИ» Игорь Смирнов.

Церемония началась с минуты молчания в память о погибших защитниках Родины. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вручил родственникам героев Константина Костина и Алексея Плаксунова посмертные ордена Мужества, а также медаль «Участнику СВО» Александру Власенко.

«Сегодня мы чествуем героев — наших земляков, которые проявили мужество и верность воинскому долгу. 30 сентября — это дата, когда восстановилась историческая справедливость и Россия вновь стала единой. Наши воины сегодня на поле боя защищают не только страну, но и наше право на будущее», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

День спецназа Росгвардии, который отмечают 30 сентября, посвятили подразделениям, выполняющим ключевые задачи по обеспечению безопасности граждан, противодействию терроризму, охране стратегических объектов и участию в территориальной обороне страны.

«Для Балашихи это не просто календарные даты, а живое напоминание о подвиге наших земляков и о сплоченности народа. Мы гордимся теми, кто служил и служит Отечеству, и обязаны поддерживать их семьи. Жители Балашихи вместе с ветеранами СВО делают все возможное, чтобы помогать нашим бойцам. Эта работа объединяет людей, предприятия, волонтеров и становится настоящим примером для молодежи», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Сегодня в составе Ассоциации ветеранов СВО Балашихи — 115 человек. Организация оказывает комплексную поддержку участникам СВО и их семьям, включая помощь с трудоустройством, медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Члены ассоциации активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи.