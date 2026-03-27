Еще 2 партии гумпомощи отправили бойцам СВО из Подольска

Отправку двух партий гуманитарного груза организовали волонтеры центра на улице Ульяновых, 1, и представитель Ассоциации ветеранов СВО Артем Падалка. Одну из партий уже на этой неделе доставят на Мариупольское направление, а вторую получат бойцы на Харьковском направлении в начале апреля.

За собранной для участников СВО на Харьковском направлении гуманитарной помощью приехала жена военнослужащего Дарья Морозова.

«Мой муж был мобилизован в 2022 году, проходит службу в мотострелковых войсках. На данный момент ребятам очень нужны генераторы, потому что они работают безостановочно, генераторы, масло, влажные салфетки, газ им нужны всегда», — рассказала Дарья Морозова.

В посылке, переданной Дарье, были все перечисленные вещи. Супруга защитника поблагодарила волонтеров за оказанную помощь.

Вторую партию гуманитарного груза забрал представитель благотворительного фонда «Наше Отечество». В посылку вошли электропровода, кабель, инструменты, влажные салфетки и другие средства личной гигиены, наборы питания.

Предприятия Подольска, волонтеры и неравнодушные жители регулярно приносят гуманитарную помощь в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. А оттуда все необходимое направляют в зону СВО для наших защитников.