Еще 2 мемориальные доски в честь героев СВО открыли в Серпухове

Церемония открытия мемориальных досок в честь двух выпускников училища, бойцов спецоперации, прошла в филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого в Серпухове. Участниками стали представители администрации округа, офицеры и курсанты, а также родные военнослужащих.

Первую доску открыли в честь подполковника Андрея Карабахицева. Он родился в Йошкар-Оле, но долгие годы жил в Серпухове.

Андрей окончил школу № 15, затем — высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск стратегического назначения в Серпухове. Служил до июля 2002 года.

В зону спецоперации он отправился добровольцем в сентябре 2022 года. Был командиром мотострелкового батальона. В мае прошлого года Андрей Карабахицев погиб в ходе выполнения боевой задачи на территории Донецкой Народной Республики.

Вторая доска посвящена памяти Игоря Талдыкина. Он окончил школу № 16 и командно-инженерное училище в Серпухове.

Служил в Тейково, после — в ВКС Вооруженных сил РФ. В сентябре 2022 года после гибели сына отправился на СВО. Погиб в феврале прошлого года при освобождении Авдеевки. Оба бойца награждены орденами Мужества посмертно.

«Серпухов гордится своими героями, офицерами, которые ценой собственной жизни отстояли честь Родины. Мемориальные доски на стенах филиала военной академии всегда будут напоминать о тех, кто боролся за наше мирное небо», — прокомментировала заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.