Еще 16 тонн гумпомощи отправили из Видного бойцам СВО и жителям Донбасса

В День Ленинского городского округа из Видного отправили 16 тонн гуманитарного груза. Собранные жителями, волонтерами, сотрудниками муниципальных учреждений и предпринимателями вещи доставят участникам спецоперации и жителям Донбасса.

В состав гуманитарной помощи вошли предметы первой необходимости: питьевая вода, строительные материалы, продукты питания, хозтовары, теплые одеяла, подушки, матрасы, средства личной гигиены. Помимо этого, защитникам доставят бензопилы, теплые спальные мешки, термоноски, шапки.

«И это далеко не полный список всего, что собрали сегодня. Организовать сбор и отправку такого масштабного груза стало возможным благодаря активному участию учреждений образования, культуры и спорта, активистов „Молодой гвардии Единой России“, волонтеров Подмосковья и неравнодушных жителей», — подчеркнул глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он также поблагодарил депутатов Совета депутатов и представителей бизнеса.

По словам Станислава Каторова, в Ленинском округе действуют 29 различных мер поддержки: выплаты, льготы, социальные услуги.

«Через местное отделение Госфонда „Защитники Отечества“, Центр поддержки семей мобилизованных, центр „Стратегия“ военнослужащие и их близкие получают помощь. За первые восемь месяцев 2025 года благодаря совместным усилиям в зону специальной военной операции, мирным жителям новых территорий мы направили свыше 50 тонн гуманитарной помощи», — пояснил руководитель муниципалитета.

Напомним, что в Ленинском городском округе работают постоянные пункты сбора гуманитарной помощи. Они расположены в территориальных отделах администрации муниципалитета, в здании кинотеатра «Искра», в помещении учреждения по работе с молодежью «Энергия», в военно-патриотическом центре «Стратегия» и в других локациях.