Еще 13 новых участников присоединились к Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе

В мероприятии также участвовали глава Балашихи Сергей Юров, начальник Военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-лейтенант Игорь Афонин, командир Дивизии имени Дзержинского, генерал-майор Дмитрий Кузнецов и военный комиссар Балашихи и Реутова Сергей Чиркин.

Сергей Юров передал родственникам погибших военнослужащих государственные награды — ордена Мужества.

«Рядом с нами те, кто действительно не на словах, а на деле защищает наше будущее и независимость ценой своей жизни. Их имена навсегда остались в наших сердцах и в истории нашего округа. Сегодня вокруг военнослужащих объединилась вся страна, объединился и наш город — промышленность и, конечно, волонтеры. Огромное количество наших жителей собирает гуманитарную помощь бойцам. Хочется поблагодарить всех причастных за такую гражданскую позицию. Только вместе мы победим», — сказал Сергей Юров.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции открылась в Балашихе в марте 2025 года. Она направлена на комплексную поддержку ветеранов СВО и их семей, включая трудоустройство, медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

Присоединиться к Ассоциации может каждый, кто принимал участие в СВО. Для этого необходимо обратиться в организацию, что расположена в Балашихе на Московском проезде, 13.