Еще 12 бойцов получили удостоверения членов Ассоциации ветеранов СВО в Пушкино

Вручение удостоверений от Ассоциации ветеранов СВО прошло в Пушкинском. Также на встрече наградили медалью участника спецоперации.

Документы участникам СВО вручили руководитель окружного отделения Ассоциации Леонид Соболев и уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова. Всего в отделении теперь 92 военнослужащих.

«12 братьев сегодня пополнили ряды нашей Ассоциации. Для всех нас это очень важное и значимое событие. Вдвойне был горд и рад вручить членские карты братишкам, с которыми проходил свое боевое крещение в зоне СВО», — сказал Леонид Соболев.

Также на мероприятии медаль за участие в СВО получил Евгений Козлов. В феврале 2023 года при выполнении боевой задачи он получил тяжелое ранение, был демобилизован и проходил реабилитацию.

«После вручения удостоверений мы, как всегда, не расходимся. Уже успели обсудить план совместных с администрацией проектов. В тесной связке с Ассоциацией администрация округа работает уже более полугода, ну, а сама поддержка наших военнослужащих ведется в Пушкинском системно с самого начала спецоперации. Работу в этом направлении будем продолжать и, как всегда, вместе», — добавила Нина Ушакова.