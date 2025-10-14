Еще 10 военнослужащих вступили в Ассоциацию ветеранов СВО в Пушкино

По поручению главы городского округа Пушкинский Максима Красноцветова им выдали 10 удостоверений, которые подтверждают статус членов местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Всего организация насчитывает 80 участников.

Торжественную церемонию посетили уполномоченный руководителя муниципалитета Нина Ушакова и глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев.

По словам Нины Ушаковой, несмотря на то, что пушкинскому отделению Ассоциации ветеранов СВО нет и года — результаты совместной работы организации и администрации муниципалитета уже видны.

«Сегодня местное отделение Ассоциации ветеранов СВО проводит большую работу по оказанию всесторонней помощи военнослужащим и их семьям. В зоне внимания самые разные вопросы, начиная от адаптации солдат после службы, возможности их обучения и профессиональной реализации, и заканчивая решением самых обычных бытовых проблем», — рассказала Нина Ушакова.

Члены пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО участвуют в разных социальных, патриотических, общественно-значимых проектах не только местного, но и федерального уровня. Только за сентябрь военнослужащие и их боевые товарищи присоединились к ста мероприятиям.