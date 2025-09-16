Еще 10 военнослужащих вступили в Ассоциацию ветеранов СВО в Коломне

Депутат Государственной думы Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев вручили вновь вступившим в местную Ассоциацию ветеранов СВО Подмосковья военнослужащим карточки участников, шевроны и памятные медали. Торжественная церемония прошла в Музее боевой славы.

Как отметил Александр Гречищев, Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья объединяет тех, кто уже доказал свою готовность служить Родине и продолжает помогать людям в мирной жизни.

«Это сообщество единомышленников и настоящих патриотов!» — добавил руководитель муниципалитета.

Напомним, что Ассоциация ветеранов СВО — это общественная организация, которую основали по инициативе президента России Владимира Путина. Ее ключевая задача — всесторонняя поддержка защитников Отечества и членов их семей. Сегодня в отделении Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья в Коломне состоят 47 человек. По словам руководителя Алексея Каратеева, бойцам на линии соприкосновения важно знать, что по возвращении домой они не будут одиноки.

«Мы оказываем помощь в обучении и трудоустройстве, в проведении медицинских и оздоровительных мероприятий, предлагаем психологическую поддержку и юридические консультации. Наша общая задача — сделать все, чтобы жители Коломны, принимавшие участие в специальной военной операции, а также их родные и близкие всегда могли получить помощь», — добавил Алексей Каратеев.