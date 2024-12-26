Еще 10 тонн гуманитарной помощи отправили из Лосино-Петровского в Донбасс

Из Лосино-Петровского в Донбасс отправили 10 тон гуманитарного груза: печки, буржуйки, газовые баллоны, лекарства и многое другое. Сбор организовали «Волонтеры Подмосковья» и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Добровольцы погрузили в машину печки, газовые баллоны, буржуйки, генераторы, медицинский инвентарь, сухой паек и медикаменты, маскировочные сети и окопные свечи, радиотехнику, рации и обмундирование, компьютерную технику и инструменты, утеплители на крышу, кушетки, а также сладкие подарки.

Помощь доставят участникам специальной военной операции в госпиталя, в города Луганской и Донецкой народных Республик.

Участвовали в сборе гуманитарного груза депутат Совета Депутатов городского округа Лосино-Петровский Гузаль Данилова, местное отделение «Боевое Братства», «Благотворительный фонд „Александр Нестеренко“», Благотворительный фонд «Взлетная Полоса», Благотворительный фонд медико-социальной реабилитации «Центр помощи жертвам социальных проблем, терроризма и конфликтов», волонтерская группа «Сила в правде» городского округа Лосино-Петровский.