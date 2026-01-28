Еще 10 человек нашли работу по программе «Промышленный туризм» в Балашихе

Ветераны специальной военной операции и члены их семей получили работу на ведущих предприятиях округа. Среди них — инженеры, слесари-инструментальщики и преподаватели.

Также в рамках программы проводятся экскурсии на предприятия для знакомства с условиями работы. Мероприятия организуются совместно с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья. Всего провели шесть экскурсий на такие предприятия, как ПАО АК «Рубин», АО «Криогенмаш» и АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ».

Работа по адаптации и трудоустройству ветеранов ведется в Балашихе на постоянной основе. В апреле 2025 года было подписано пятистороннее соглашение между администрацией округа, колледжем «Энергия», Ассоциацией ветеранов СВО, объединением работодателей и Торгово-промышленной палатой.

Документ предусматривает переподготовку специалистов, организацию профориентационных и экскурсионных программ на предприятиях округа, а также содействие в дальнейшем трудоустройстве.