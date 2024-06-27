ЕС и Украина заключили в Брюсселе соглашение о гарантиях безопасности

Представители Евросоюза и Украины подписали в Брюсселе соглашение о гарантиях безопасности. Подписи под документом поставили глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский. Трансляцию провел сайт ЕК.

В Брюсселе 27 и 28 июня проходит саммит стран Евросоюза, где ведутся дискуссии о стратегической повестке объединения на ближайшие пять лет.

По информации France 24, Зеленский планирует подписать с ЕС три соглашения. В документах 27 стран-членов объединения предоставят украинскому руководству широкую поддержку, «независимо от каких-либо внутренних институциональных изменений». Украина уже подписала подобные соглашения с США, Японией, Великобританией и другими государствами.

Ранее Евросоюз начал официально вести переговоры с украинской стороной о включении в состав сообщества. Конференция прошла 25 июня в Люксембурге.