Энергетики Подмосковья отправили пиломатериал для блиндажей в зону СВО

Специалисты «Мособлэнерго» направили первую в 2025 году партию гуманитарной помощи в зону СВО. На этот раз энергетики приобрели пиломатериал, необходимый для устройства блиндажей.
25 кубометров досок отправили на двух грузовых автомобилях в зону проведения спецоперации. Акция помощи реализована «Мособлэнерго» при содействии благотворительного фонда «Единство народов».
Подмосковные специалисты регулярно собирают гуманитарную помощь для участников СВО. В 2024 году коллектив «Мособлэнерго» передал бойцам шесть партий ценного груза.
Сотрудники «Мособлэнерго» проявляют и личную инициативу по сбору необходимых товаров. Энергетики отправляют посылки с гуманитарной помощью, адресно помогают бойцам и их семьям, приобретают технику и оборудование, передают личное имущество для успешного решения боевых задач.
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